تعمل في سوبر ماركت .. اختفاء فنانة مصرية يُثير تساؤلات الجمهور

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار اختفاء الفنانة المصرية جيهان فاضل، عن الأضواء منذ ما يقرب من 6 أعوام تقريبًا، تساؤلات الجمهور.

وقررت الفنانة جيهان فاضل الابتعاد عن الوسط الفني، وانتشرت عدّة أقاويل تفيد عملها داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا، تبيع جبنة وزيتون، كي تصرف على أولادها الثلاثة أدهم وزياد وعالية، بعد أن عملت قبلها في مطعم أكلات مصرية، لبيع الفول والفلافل، وفقا لصحيفة الوطن.

عانت جيهان فاضل في حياتها المهنية بعد وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي، الذي رحل عام 2012 بأزمة قلبية، ومن بعدها بدأت تقل شهوتها في الحياة.

ودخلت فاضل في فترة من الاكتئاب بعد وفاة زوجها، خاصة أنها تزوجته عن قصة حب، وقد تحدثت عنه في تصريحات تلفزيونية قائلة «بأخد رأيه في أي عمل قبل المشاركة فيه، وهو من أكثر الأشخاص المقربين لي»، لذلك تأثرت جيهان فاضل بعد وفاة زوجها ورفضت العمل.

ونفت نقابة المهن التمثيلية معرفتها بأي أخبار تفيد سفر أو اعتزال الفنانة جيهان فاضل، خلال الفترة السابقة، خاصة أنها قدمت مشوارا فنيا كبيرا.

وجيهان فاضل فنانة أرستقراطية، تخرجت من جامعة أمريكية، واكتشفها المخرج خيري بشارة خلال عروض المسرح بالجامعة، وبدأت من هنا تشتهر فنيا، وقدمت فيلم «آيس كريم في جليم» مع عمرو دياب.

وقدمت خلال مشوارها الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة، منها: «سهر الليالي، أرابيسك، حياة الجوهري، امرأة هزت عرش مصر».

وآخر ظهور للفنانة جيهان فاضل على شاشة التليفزيون كان من خلال مسلسل «تحت السيطرة» عام 2015 أمام نيللي كريم، ظافر العابدين، أحمد وفيق، محمد فراج.