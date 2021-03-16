الفنانة غادة عادل تكشف نتيجة فحص كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية غادة عادل عن نتيجة الفحص الذي أجرته بخصوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفاجأت غادة متابعيها بنشر صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، معلنةً بذلك تعافيها من الوباء الذي أصيبت به منذ أيام.

وقالت، معلِّقة على الصورة المنشورة: "أنا الحمد لله بقيت كويسة، وعملت المسحة وطلعت سلبية".

كان مقربون من الفنانة أوضحوا، في الفترة السابقة، أن حالتها الصحية مستقرة، مشيرين إلى أنها عزلت نفسها للحفاظ على صحة الآخرين.

يُذكر أن غادة عادل بدأت التحضير لفيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، وإخراج مريم الأحمدي.

كما تنتظر طرح فيلم «قمر 14»، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، وتشاركها البطولة شيرين رضا، وخالد النبوي، وأحمد الفيشاوي.