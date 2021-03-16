وفاة الممثل الأمريكي يافيت كوتو عن عمر ناهز 81 عاماً

المصدر: د ب ا

توفي الممثل الأمريكي، يافيت كوتو، الذي اشتهر بأدواره السينمائية في هوليوود، حيث شارك في أفلام مثل فيلم جيمس بوند، "ليف آند ليت داي" (أو عش ودعهم يموتون) في عام 1973، وفيلم الخيال العلمي "إليان" (أو فضائي) في عام 1979.

وأعلنت زوجة كوتو، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاته عن عمر ناهز 81 عاما، دون أن توضح سبب الوفاة.

وقالت الزوجة تيسا سيناهون، إن كوتو توفي أمس الإثنين، "في حوالي الساعة 1030 مساء بتوقيت الفلبين (1430 بتوقيت غرينتش)".

وقالت سيناهون في منشور لها على موقع فيسبوك: "أشعر بالحزن وما زلت في صدمة بسبب وفاة يافيت، زوجي منذ 24 عاما"، مضيفة "إنها لحظة (مؤلمة) جدا بالنسبة لي أن أبلغكم جميعا، من المعجبين بزوجي وأصدقائه وعائلته" بنبأ وفاته.

وقالت سيناهون إن كوتو كان مازال لديه الكثير من الخطط، كما عُرض عليه التمثيل في أفلام جديدة مثل "جي آي جو"، وفيلم آخر مع النجم توم كروز.

يذكر أن كوتو الذي ولد في مدينة نيويورك في 15 من نوفمبر من عام 1939، تزوج ثلاث مرات ولديه ستة أبناء.