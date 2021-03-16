«تكنوكينغ».. لقب جديد يمنحه إيلون ماسك لنفسه

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أضافت شركة تيسلا لقب "تكنوكينغ" (ملك التكنولوجيا) لقائمة ألقاب الملياردير الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الرسمية يوم الاثنين، وكذلك في الملف التنظيمي ذاته تك تعيين لقب جديد للمدير المالي للشركة زاكاري كيركورن "ماستر أوف كوين" بمعنى سيد العملات.

ووفقاً لمواقع إخبارية، لم يفسّر صانع السيارات الكهربائية أسباب تلك الألقاب الجديدة المشفرة، ولكن رجح البعض أنه يحمل إشارة إلى ولعه بموسيقى "التكنو"، بدلاً من دوره في هندسة "تسلا".

وفي السياق، نشر عملاق التكنولوجيا عبر حسابه على "تويتر" مساراً موسيقياً جديداً إلى جانب رمز غير قابل للاستبدال "Non-fungible token"، وهو نوع من الأصول الرقمية الجديدة التي صادقت "بلوك-تشين" على ملكيتها.

وغرد ماسك: "أبيع هذه الأغنية باعتبارها NFT"، مرفقاً معها مقطع فيديو لكأس ذهبي مزين بعملات معدنية وتماثيل مصحوبة بموسيقى تقنية".