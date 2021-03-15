شقيقة ميغان تتوقع طلاقها

المصدر: وكالات

توقعت سامانثا ماركل شقيقة الممثلة الأمريكية السابقة، ميغان ماركل، طلاقها في رد على ما صرحت به دوقة ساسكس إلى جانب زوجها الأمير هاري، خلال مقابلة مثيرة للجدل، اخيراً، مع الإعلامية، أوبرا وينفري.

واتهمت وسامانثا، أختها، بإلحاق أذى كبير بوالدها توماس ماركل، مضيفة أن الممثلة السابقة تعاني النرجسية والاضطراب النفسي، بحسب سكاي نيوز عربية.

أوضحت أن مآل ماركل والأمير هاري هو الطلاق، في حال لم يطلبا المشورة المكثفة، لأن ما يجري حالياً غير لائق، بحسب قولها.

وحثت سامانثا، ميغان على تقديم اعتذار علني من والدها، قائلة إنها لا تصدق الاتهامات التي وجهتها للعائلة المالكة في بريطانيا.

وأشارت إلى أن الاتهامات الصادرة عن أختها ألحقت ضرراً "هائلا" بالعائلة المالكة في بريطانيا، مضيفة أن ميغان ستتصرف بشكل سيء للغاية في حال شعرت بأن الأمير هاري بدأ يبتعد عنها، لن يأمن شرها إلا في حال استعان بمحام جيد.

وتساءلت عما إذا كان ثمة رجلٌ يمكن أن يكون سعيداً في ظل ما يحصل، في إشارة إلى وضع الأمير هاري الذي ساءت العلاقة بين أهله وزوجته.

وكانت ميغان ماركل، قالت في مقابلة مع أوبرا وينفري، إنها لم تكن مرتاحة خلال حياتها في القصر، وكشفت أن هناك من تحدث إلى زوجها الأمير هاري، وهي حامل، وأعرب له عن مخاوف حيال لون بشرة الرضيع المقبل، وهل ستكون سمراء، لأن والدة ماركل من أصل إفريقي.

وذكر القصر الملكي، في أول رد فعل رسمي، أن ما أثير بشأن شكاوى عرقية من قبل ماركل يبعث على القلق، وسيجري التعامل معه، أن العائلة المالكة حزينة بشدة وهي تحاط علما بمدى الصعاب التي واجهها الأمير هاري وماركل، خلال السنوات الماضية.