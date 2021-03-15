الفنان المصري محمد الشرنوبي يصدم معجبيه بمؤهله الدراسي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري محمد الشرنوبي عن مؤهله الدراسي لأول مرة خلال استضافته في برنامج "يوم ليك" على قناة الحياة والذي تقدمه الإعلامية سمر يسري.

وأكد الشرنوبي أنه حاصل على الشهادة الإعدادية فقط، مضيفاً "صحيح أنني حاصل على الشهادة الإعدادية، وهو ليس عيباً أو حراماً، الحمد لله أنا محقق حاجات كتير، الحمد لله أنا أنفق على نفسي منذ أن كان عمري 10 سنوات، أنا إنسان مسؤول وأشعر أنني حققت أمورا كثيرة أفتخر بها أكتر بكتير من شهادة".

وأضاف: "الشهادة مهمة جدا، لا أقلل من قيمتها، المفروض أن يكون أي شخص في الدنيا حاملا لشهادة ومؤهلا عاليا".

وحقق محمد الشرنوبي نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال دوره في المسلسل التلفزيوني "لؤلؤ"، من بطولة مي عمر التي كتبت قصته، وإدوارد وأحمد زاهر، وسيناريو وحوار محمد مهران، ومن إخراج محمد عبد السلام، وإشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".