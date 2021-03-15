ميادة الحناوي تعود للغناء وتكشف سبب غيابها لسنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية طوال السنوات السابقة، إذ صرحت في برنامج تلفزيزني مصري أنها انشغلت بالاعتناء بشقيقتها وشقيقها بعدما أصيبا بمرض.

وأضافت ميادة الحناوي، فى تصريحات لبرنامج "الحكاية"، أنها تحضر لعدة حفلات فى الفترة المقبلة للعودة مرة أخرى للغناء، قائلة: "أحضر لأشياء جديدة وسيكون هناك حفلات إن شاء الله".

وتابعت الفنانة الكبيرة بالقول: "وقت كورونا لم أستطيع الغناء احتراماً للأشخاص الذين توفوا بسبب الوباء.. ضميري كان يؤنبني"

وكانت انتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بإصابة النجمة الكبيرة ميادة الحناوى بالزهايمر، الأمر الذي نفته في حديثها لموقع "اليوم السابع" حيث قالت: "الحمد لله أنا بخير ولم أصب بأي أمراض"، مشيرة إلى أن تلك الشائعات تصيبها بحزن شديد، ودعت مروجي الشائعات أن "يخافوا الله فيما ينشروه".