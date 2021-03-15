ماثيو ماكونهي..من هوليوود إلى السياسة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«سأدخل دور القيادة في الفصل المقبل من حياتي»، بهذه العبارة المثيرة للجدل، وسّع الممثل الهوليوودي الوسيم، ماثيو ماكونهي، دائرة التكهنات حيال انتقاله من عالم التمثيل لعالم السياسة، وترشحه عن منصب حاكم ولاية تكساس الأمريكية.

وفي حين أكد ماكونهي خلال مقابلة له على محطة «إن بي سي»، أنه يخطط للترشح عن منصب حاكم الولاية عام 2022، إلا أنه لم يجزم ما إن «كان سيكون نافعاً» في موقع رسمي.

وقال وفق ما أشار موقع «بوليتيكو»: «إني أعمل شخصياً على المسألة: أي موقع سيكون الأكثر إفادةً في دوري القيادي».

ويعتبر مكونهي من مواليد مقاطعة يوفالد بتكساس، حيث تابع دروسه في جامعة تكساس بأوستن. ويأتي خبر إمكانية ترشحه لمنصب الحاكم، في ظل إعلان الحاكم الحالي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، غريغ أبوت، نيته الترشح لولاية ثالثة، وسط انتقادات كثيرة موجهة إليه في الأشهر الأخيرة الماضية، جراء طريقة استجابته للجائحة، وتعامله مع العواصف الشتوية، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء الولاية تقريباً.