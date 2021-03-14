في ذكرى وفاته.. كيف تفوق الفنان عبدالله غيث على أنطوني كوين

المصدر: البيان الإلكتروني

صادف يوم أمس السبت، ذكرى وفاة فارس المسرح العربي الممثل المصري عبدالله غيث، بطل السيرة الشعبية في مسلسل أدهم الشرقاوي، والشرير خفيف الظل في مسلسل ذئاب الجبل، حيث ولد الراحل في كفر شلشلمون بمنيا القمح في محافظة الشرقية وهو شقيق الفنان حمدي غيث.

التحق غيث الذي رحل عن عالمنا في 13 مارس من عام 1993، بالمسرح القومي، وهو لا يزال طالباً في المعهد، ووصل الراحل إلى العالمية خلال تجسيد شخصية أسد الإسلام "حمزة بن عبد المطلب" في فيلم "الرسالة" الذي صنع منه نسختين باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي الإنجليزية كان منافس غيث الممثل العالمي أنطوني كوين، وفي أحد المقابلات الفنية قال غيث: "كنت خائفاً من فكرة التنافس مع كوين" خاصة أننا نقدم نفس الدور بنفس المشاهد، لكن النجم العالمي قال لي (أنت أفضل مني، ولو كنت في أوروبا أو أمريكا لكان لك شأن آخر)".