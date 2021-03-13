هل أصيبت المطربة ميادة الحناوي بمرض الزهايمر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المطربة السورية ميادة الحناوي حقيقة إصابتها بمرض الزهايمر، معربةً عن حزنها الشديد من انتشار مثل هذه الشائعات عنها.

وقالت الحناوي، عبر تسجيل صوتي نشر موقع "اليوم السابع" محتواه: "الحمد لله أنا بخير ولم أصب بأي أمراض".

وأضافت: "لم أفعل شيئاً غير أن أشكو لله وحده، وأطلب من مروّجي الشائعات أن يخافوا الله فيما ينشرونه".

وذكرت أنها من وقت انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وهي تمكث في المنزل، متمنيةً أن تزول هذه المحنة التي يمر بها الجميع.

يُذكر أن ميادة الحناوي هي إحدى نجمات جيل الطرب الأصيل، وحازت لقب "مطربة الجيل"، وعشقت الغناء منذ طفولتها، وكانت انطلاقتها عندما استمع إليها الموسيقار محمد عبد الوهاب في إحدى سهراته بمصيف بلودان في سوريا عام 1977.