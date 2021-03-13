شرط قانوني يحرم رامز جلال من الظهور في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

اشترطت نقابة الإعلاميين المصرية حصول الفنان المصري رامز جلال على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة للظهور في شهر رمضان عبر برامج مقالبه المعتادة.

ورفضت النقابة، وفقاً لموقع "أخبار اليوم"، التظلم الذي تقدّم به رامز من القرار الذي كانت قد أصدرته النقابة في شهر رمضان الماضي بمنع ظهوره في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، مؤكدةً قرارها ما لم يسعَ إلى تقنين وضعه.

كان محامي رامز جلال أوضح أن ما يقدمه لا يعد كالبرامج الحوارية التي تخضع لقوانين نقابة الإعلاميين، لكنَّ النقابة أوضحت أنه يمارس نشاطاً إعلامياً.