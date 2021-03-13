بعد إصابتها بكورونا.. نجلاء بدر تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تطورات حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت نجلاء، عبر فيديو على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله تعافيت بعد رحلة صعبة من الإصابة".

ووجهت الشكر، في أول إطلالة لها بعد 20 يوماً من إصابتها، إلى العديد من المقربين التي اهتموا بالسؤال عنها خلال أزمتها، وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، إضافة إلى النجمين أحمد السقا ومها الصغير، والطبيب المعالج لها الذي سهل لها طرق العلاج.

كانت نجلاء بدر قد أثارت قلق جمهورها بعد إعلانها الإصابة بضيق في التنفس وعدم القدرة على بذل مجهود نتيجة التأثر بوباء كورونا.