الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لإصابة خطيرة أثناء التصوير

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الفنان المصري محمد رمضان إلى إصابة خطيرة، بإصابته ببعض الحروق في ظهره، خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه على إنستغرام، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، وعلق قائلاً: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون.. ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".

وأظهر الفيديو بعض الجروح والحروق في ظهر محمد رمضان، في وجود أحد الأطباء لإسعافه بعد الحادث.