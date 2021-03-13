وفاة الإعلامية المصرية ملك إسماعيل إثر إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت أمس الجمعة الإعلامية المصرية الشهيرة ملك إسماعيل، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتعد ملك إسماعيل من أبرز مذيعي الجيل الأول في التليفزيون المصري، حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامي، وذلك على مدار أكثر من 30 عاماً، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون، وفقا لليوم السابع.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، التي وافتها المنية، أمس الجمعة، إثر إصابتها بفيروس كورونا.