ملكة جمال المحجبات تكشف حقيقة زواجها بالداعية معز مسعود

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الطبيبة سارة حورية، الحاصلة على لقب "ملكة جمال المحجبات" لعام 2016، حقيقة زواجها بالداعية معز مسعود.

وأكدت سارة، التي لم يسبق لها الزواج من الأساس، أنها لم تتزوجه ولم تقابله ولو مرة واحدة في حياتها، كما لم تجمعها به سابق معرفة شخصية أو حتى عملية.

وأعربت، بحسب موقع "الشروق"، عن استغرابها واستيائها من تكرار هذه الشائعة، برغم نفيها أكثر من مرة عبر بعض اللقاءات الصحفية والتلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها طالبت معز مباشرة خلال استضافتها في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتكذيب هذه الشائعة، ولكنه لم يأخذ خطوة واحدة حتى الآن.

يُذكر أن سارة حورية هي طبيبة متخصصة في طب الأسنان، وتقدم حالياً برنامجها اليومي "بيت سارة" على قناة "اقرأ" الفضائية، وتطرح خلاله العديد من الموضوعات الصحية التي تهم الأسرة والمجتمع.