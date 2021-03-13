تغريدات النجوم ترويج للأعمال ورد للشائعات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخف وتيرة نشاط النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تنافسوا فيما بينهم على الترويج لأعمالهم الفنية الجديدة والتجارية على حد سواء.

كما شهد بعضها رداً للشائعات التي أصابتهم، فيما بدت حسابات نجوم الإمارات أكثر نشاطاً وحركة، بعد أن تزينت بصور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفاءً بيوم ميلاده، رافعين أكف الدعاء إلى الله بأن يزيد في عمره. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات.

حيث كانت البداية مع الفنانة الإماراتية أحلام التي قامت بنشر صورة لسموه وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «كل عام وأنت سيدي فخر العرب».

كما نشرت أيضاً مقطعاً من أغنيتها «سلام يا فخر العرب»، أما الفنانة هيفاء حسين، فقد احتفلت هي الأخرى بيوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث نشرت صورة سموه على حسابها في «انستغرام»، وأرفقتها بتعليق: «كل عام وبو خالد بخير وصحة وسلامة، ربي يطول بعمرك ويخليك لكل محبيك»، من جهته، احتفى الفنان فايز السعيد بالمناسبة ذاتها.

حيث نشر أغنية «لولاك» التي كتبها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وغناها زميله الفنان عيضة المنهالي، وكانت الأغنية قد حظيت بعدد مشاهدات عالية على انستغرام ويوتيوب. وكان الفنان أحمد الجسمي قد بادر إلى نشر الأغنية ذاتها على حسابه في «انستغرام».

مقطع مصور

من جهة ثانية، نشرت أحلام على «تويتر» صورة والدها الراحل، وأرفقتها بدعاء، قالت: «اللهم ارحم والدي، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأجعل هذه الأيام المبروكة، خير أيامه وأحسنها يا رحيم، واكتب طولة العمر لوالدتي وعائلتي وأحبائي يا رب»، في حين نشرت على حسابها في «انستغرام» مقطعاً مصوراً خلال استقبالها لزوجها، حيث كتبت:

«الحمد لله.. نورت قلبي وبيتك ومكانك». أما الفنان فايز السعيد فقد أعلن عبر حسابه على «انستغرام» بأنه رزق بطفل جديد، أطلق عليه اسم «زايد»، وكان السعيد قد نشر صورة له وهو يحمل طفله الجديد، وكتب معلقاً: «الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة بفضل الله وكرمه رزقت بمولودي زايد بن فايز، اللهم انبته نباتاً حسناً، وأجعله قرة عين لنا يا رب».

وكان السعيد قد نشر أيضاً صورة ثانية له تجمعه مع ابنه الأكبر حمدان البالغ من العمر 8 سنوات. من جهة ثانية، كشف السعيد عن استعداده لأكثر من عمل غنائي جديد، من بينها أغنية مع الفنانة أنغام بعنوان «عشق قلب» من كلمات حسن العبيدي وتوزيع محمد صالح، وأغنيتان له سيتم تصويرهما على طريقة الفيديو كليب بعنوان «سين وجيم» و«صاروخ» وأغنية مع الفنان العراقي باسل عزيز بعنوان «يا قلبها».

عطر جديد

على الصعيد الخليجي، لمع اسم الفنان السعودي رابح صقر، فبعد إطلاقه لألبوم «مرحبا 2021»، والذي حقق نسبة استماع عالية، كشف صقر، عبر حسابه على «تويتر» عن استعداده لإطلاق «عطره» الجديد، حيث كتب:

«جمهوري الحبيب، اليوم انتهيت من اجتماع مع إحدى الشركات بخصوص افتتاح «لاونج» يليق فيكم، بالإضافة لتدشين البراند الخاص بي، كما وعدتكم، ويا رب يناسب ذوقكم، وسيتم إعلان جميع التفاصيل قريباً»، يذكر أن «اللاونج» سيكون مقره في الرياض.

على صعيد آخر، أطلق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر حسابه على الفيسبوك، مبادرة جديدة لدعم المنتجين العرب، وكتب:

«نظراً لما يتعرض له المنتجون العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم ‏تطور الصناعة والترفيه وحرصاً منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا على تطوير إمكانيات ‏ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول والشباب العربي عموماً المهتمين في هذا المجال أدعو المنتجين العرب لزيارتي في ‏اجتماع مهم قريباً نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كل التسهيلات ودعم الإنتاج».

وتابع «سيكون اجتماعاً مهماً سنتحدث فيه ‏ بشفافية ووضوح وستفاجؤون بالنتائج»، منوهاً إلى أن الاجتماع سيكون بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام وهيئة الترفيه وكبار ‏الشركات الراعية والقنوات الإقليمية وشركات الدعاية والإعلان، علماً أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح آل الشيخ في جمع لم شمل الفنان ناصر القصبي مع زميله عبدالله السدحان، وإعلانه عن عمل درامي جديد يجمعهما معاً.

ترويج للأعمال

عربياً، لم يختلف المشهد كثيراً، حيث شهدت معظم حسابات النجوم ترويجاً لأعمالهم الفنية، فمن جهته، بدأ الفنان السوري جمال سليمان أخيراً، حملة ترويجية لعمله الدرامي الجديد «الطاووس» والمقرر أن يعرض في رمضان،.

وكان سليمان قد نشر عبر «انستغرام» بوستر مسلسله، وعلق عليه بالقول: «نحن على موعد في رمضان إن شاء الله. المسلسل يحكي قصة اجتماعية مهمة. أتمنى أن يعجبكم»، علماً أن العمل يضم في قائمته أيضاً سميحة أيوب وسهر الصايغ، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

في حين، اختارت الفنانة المغربية أسماء المنور، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، للكشف عن أغنيتها الجديدة «يديرها الحب»، وكتبت المنور عبر «انستغرام»: «اخترت أنا وفريق عملي كليب «يديرها الحب»، الذي ألعب فيه دور مصممة أزياء مغربية متمكنة ومواكبة لآخر صيحات الفاشن ومتشبثة بتراثها الغني وهويتها المغربية الضاربة في جذور التاريخ».

ونوهت إلى أن اختيارها لهذه الشخصية، جاء بمثابة تكريم واعتراف بالدور الذي تلعبه المرأة المغربية، وفي الوقت ذاته، وجهت التحية إلى كل مصممات الأزياء اللاتي تعاملت معهن طيلة مشوارها الفني.

الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وعن آخر استعداداتها لحفلها الفني المقرر إقامته في مصر مطلع أبريل المقبل، كشفت عن قيامها بمجموعة بروفات مكثفة مع أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، منوهة بأن الحفل سيكون في قصر القبة الرئاسي، ضمن سلسلة حفلات سيتم تقديمها داخل القصر الرسمي للمرة الأولى في تاريخه.

رداً على الشائعات التي انتشرت أخيراً، حول وجود خلافات بينه وبين زوجته بسمه بوسيل، نشر الفنان تامر حسني عبر «ستوري انستغرام» مجموعة صور تجمعه مع زوجته بوسيل التي بادرت هي الأخرى بنشر الصور نفسها، وذلك بهدف غلق الباب نهائياً أمام الشائعات، يذكر أن تامر حسني كان قد اعترف في وقت سابق بغيرة بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، نافياً في الوقت ذاته شكها في خيانته لها.