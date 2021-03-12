استياء ورثة عبد الحليم حافظ من حفلة بتقنية الهولوغرام

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب ورثة عبد الحليم حافظ عن استيائهم من التعدي على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بـالفنان الراحل بسبب الإعلان عن حفلة بتقنية الهولوغرام.

وأوضحوا، اليوم، في بيان نشره موقع "اليوم السابع"، أن "هذا الأمر يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية"، مؤكدين أن "المريب في الأمر أن يقترن الدعاية عن الحفل باسم قصر البارون التابع للدولة دون الحصول على تصريح من الورثة، سواء عن استغلال الصورة والتجسيد بالهولوغرام وحقوق الأغاني التي لم يتنازل العندليب عن حقوقها لأي جهة حتى الشركة التي أسسها العندليب والعملاق موسيقار الأجيال كانت فقط نظير أغانيهم بعائد سنوي".

وقالوا: "لا تمتلك الأغاني التي تعد حقاً أصيلاً للورثة وبعضها لكيانات بالدولة مثل الإذاعة المصرية، فكيف يتم هذا الإعلان دون أن يكون هناك تصاريح، سواء لاستغلال حقوق الأغاني أو حقوق المؤلفين والملحنين المقيدين بجمعية المؤلفين والملحنين المصرية".

وأضافوا: "لقد سعدنا جميعاً بحسم قضية أم كلثوم من الاعتداء على حقوقها، وكان حفل الهولوغرام بقصر عابدين بمثابة بارقة أمل لانتصار حقوق الملكية الفكرية، وأنه ليس هناك من يراعي القراصنة. ومن أجل ذلك تحالف الورثة مع الكيانات الوطنية التي نظمت احتفالية قصر عابدين، ليكون لها حقوق تنظيم احتفاليات هولوغرام عبد الحليم بمصر والدول العربية، وأنهم حصلوا على الحقوق بشكل شرعي من الورثة للحصول على حق الصورة والاسم والأغاني".

واختتموا: "وإذا كنا نستنكر الذي يدعو إلى القرصنة على حقوقنا، فإنه للأسف الشديد يقترن الإعلان باسم قصر البارون، وذلك يعد قرصنة يجب أن تتصدى لها وتمنعها كل الجهات المعنية بالدولة".

كانت إحدى الشركات أعلنت عن تنظيم احتفال هولوغرام لعبد الحليم حافظ في بداية أبريل المقبل.