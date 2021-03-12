وائل الإبراشي.. 70 يوماً في المستشفى وتليف كبير في الرئة

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للإعلامي المصري الكبير وائل الإبراشي شفاء تاماً من فيروس كورونا المستجد " كوفيد_19" ويرجع سبب بقاؤه في المستشفى لأكثر من 70 يوماً هو وجود نسبة تليف كبيرة في رئته لكنه بدأ في التحسن وسيعود قريباً لجمهوره على الشاشة.

ووفق صحيفة المصري اليوم فإن حالة الإعلامي وائل الإبراشى مر بظروف صحية صعبة، وكانت تدهورت حالته بوجود نسبة تليف كبيرة في الرئة، قبل أن تتحسن بعد بروتوكول علاج مكثف، تحت إشراف كبار الأطباء داخل وخارج المستشفى.

وأشارت مصادر وفق للصحيفة نفسها إلى أن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي في تحسن واستقرار تام، وهو يتماثل الآن للشفاء وفي حالة تحسن تامة، وسوف يخرج من المستشفى خلال الفترة المقبلة، وقريبًا سوف يعود لجمهوره ومحبيه، من خلال برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى، وهو موجود بغرفة عادية، داخل المستشفى.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر الماضى، وكان يخضع لبروتوكول العلاج المنزلى، قبل أن تتدهور الحالة ويتم نقله للمستشفى، في 28 ديسمبر الماضى، وبعد رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيها: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم».

وأشيع خلال الشهور الماضية تدهور الحالة الصحية لمقدم برنامج «التاسعة» عبر شاشة التلفزيون المصري وائل الابراشي ما دعا أسرته للمطالبة بعدم نشر أي معلومات خاطئة من شأنها إثارة البلبلة دون التأكد من المعلومات الصحيحة.