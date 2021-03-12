نجل فنانة مصرية توفيت بطريقة غريبة يُكذّب ويكيبيديا

المصدر: البيان الإلكتروني

كذّب نجل الفنانة المصرية الراحلة سعاد نصر المعلومات الموجودة على موقع ويكيبيديا عربي حول تاريخ ميلاد والدته، مؤكداً ان تاريخ ميلادها في 26 ديسمبر وليس 12 مارس كما هو مدون على الموقع.

وقال طارق عبدالوارث «أمي من برج الجدي، وكانت بتحتفل بعيد ميلادها يوم 26 ديسمبر من كل عام، كما أنها دخلت العملية يوم 27 ديسمبر، والتي كانت سببًا في وفاتها»، وفقا لصحيفة الوطن.

يذكر أنّ الفنانة سعاد نصر، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وشاركت في بداية مشوارها الفني في عدة أفلام منها «شقة وسط البلد» عام 1975، وقد تنوعت أدوارها ما بين سينما وتلفزيون حيث لها رصيد حافل بالأعمال التلفزيونة منها مسلسل «السمان والخريف» عام 1978 و«أيها الحب لا تهجرني» في العام نفسه.

ورحلت سعاد نصر بعدما أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة، وفارقت الحياة في يناير 2007، تاركة خلفها مسلسلات وأفلام ومسرحيات قاربت 150 عملا.

وكشف المهندس محمد عبد المنعم زوج سعاد نصر، في أغسطس 2017، أنها استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصيتها.

وقال في تصريحات له، إنها "طلبت منه أن يدفنها سريعا، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة بعد الرحيل، وقالت: (اللهم توفني مع الأبرار)، لتدخل بعد ذلك في غيبوبتها الأخيرة قبل وفاتها".