وعكة صحية تلزم "ماما أنيسة" الفراش الأبيض

المصدر: دبي ـ غسان خروب

للإعلامية الكويتية أنيسة جعفر، حضور لافت في قلوب أهل الكويت، والخليج على حد سواء، فجلهم لا يزال يذكر صوتها وصورتها التي زينت بهما برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، الكل يعرفها باسم "ماما أنيسة"، وهي التي تعرضت أخيراً لوعكة صحية، أدت إلى إدخالها المستشفى الأميري في دولة الكويت، حيث ترقد حالياً، ملتزمة الفراش الأبيض، بانتظار تعليمات الفريق الطبي، بالسماح لها بالخروج بعد استكمال خطة العلاج المقررة لها.

دخول "ماما أنيسة" إلى المستشفى جاء بعد شعورها بالتعب، وتعرضها لوعكة صحية، داعية في الوقت ذاته كافة الكويتيين وأهل الخليج بأن يرفعوا أكف الدعاء لها، في وقت أكدت فيه ابنة شقيقتها سحر، بأن الوعكة الصحية التي تعرضت لها "ماما أنيسة" لا علاقة لها بفيروس "كورونا المستجد"، وقالت سحر في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الكويتية، بأنه "تفادياً للشائعات التي قد يتناقلها بعض ضعاف القلوب، حول طبيعة الوعكة الصحية، أود التأكيد بأنه لا علاقة لها بفيروس "كورونا" بتاتاً، مشيرة إلى أن "ماما أنيسة" كانت قد تلقت خلال الأيام الماضية، جرعتي اللقاح، مؤكدة بأن خالتها ستعود إلى بيتها وعائلتها وكل الشعب الكويتي الذي لطالما أحبها، بعد أيام قليلة".

من جانبها، كانت "ماما أنيسة" قد أكدت في وقت سابق، أن "وضعها الصحي مستقر"، وإنها بانتظار أوامر الفريق الطبي المشرف عليها بالسماح لها بالخروج من المستشفى"، ووجهت "ماما أنيسة" والملقبة أيضاً بـ "أم الكويتين" نصيحة إلى الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمساعدة الجهات المعنية في مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وتمنت السلامة للجميع.

خبر دخول "ماما أنيسة" إلى المستشفى، كان كفيلاً بأن يحلق باسمها عالياً في أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع الكثير من رواد هذه المواقع حالة الإعلامية القديرة، رافعين في الوقت ذاته أيديهم إلى الله عز وجل أن يرفع عنها المرض، وأن يلبسها ثوب العافية، في المقابل، تفاعل عدد من نجوم الفن الخليجي، مع الحالة الصحية لـ "ماما أنيسة"، حيث بادر بعضهم الى التغريد عبر "تويتر"، متمنين لها السلامة، وداعين متابعيهم إلى الدعاء لها، ومن بين هؤلاء الفنان طارق العلي، الذي كتب عبر "تويتر": "الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين، أمنا الغالية "ماما أنيسة"، أم الكل، أمنا الحنونة ادعوا لها"، بينما كتب الفنان الإماراتي حبيب غلوم، عبر تويتر: "ماما أنيسة سيدة الإعلام الخليجي منذ 1957، تطلب دعواتكم لها بالشفاء، أجر وعافية عزيزتي".

وإلى جانب كونها تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، فقد اشتهرت "ماما أنيسة" بتقديمها برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، حيث قدمت عدة برامج من بينها "جنة الأطفال"، "مع الأطفال"، "نادي الأطفال"، "صبيان وبنات"، "الأطفال والصيف"، "ماما أنيسة والأطفال"، "عيال الديرة"، كما قدمت في الإذاعة برامج عدة منها: "ماما أنيسة والصغار"، "ماما أنيسة والشباب"، "للحديث معا"، "مع الشباب".