مقرَّب من الإعلامي وائل الإبراشي يكشف عن نبأ سار

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مقرَّب من وائل الإبراشي تحسُّن صحة الإعلامي الشهير واقتراب موعد خروجه من المستشفى.

ونقل موقع صحيفة "الدستور" عن المصدر، الذي لم يسمِّه، أن الإبراشي أصبح في حالة صحية أفضل، موضحاً أنه يستعيد عافيته تدريجياً.

ولفت إلى أنه لا يزال يرقد في المستشفى حتى الآن، إلا أن خروجه منها غدا أمراً وشيكاً ريثما يتماثل للشفاء بصورة كاملة.

يُذكر أن وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) نهاية شهر ديسمبر الماضي، ما أخضعه للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت كثيراً فقرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي بالقاهرة.