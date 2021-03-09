صورة فنان كوميدي تثير الجدل بسبب واقعة التحرش بطفلة المعادي

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت صورة للفنان المصري ماجد القلعي جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بسبب الشبه الكبير بينه وبين متهم واقعة التحرش بطفلة المعادي.

وتداول بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من المعلومات المغلوطة حول صورة الفنان الكوميدي الذي اشتهر بتقديم برامج ساخرة يقلد فيها الفنانين والمشاهير.

وزاد الجدل حول الصورة ظهور الإعلامي المصري الكبير عمرو أديب برفقة القلعي، إلا أن وسائل إعلامية عديدة نفت وجود أي علاقة للفنان الساخر بجريمة التحرش التي وقعت اليوم في إحدى مناطق القاهرة، وعزت ذلك الجدل إلى الشبه الكبير بين ملامح الفنان والمتهم.

كانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت، اليوم، من القبض على متهم بالتحرش، بعد ساعات من تداول فيديو له وهو يحاول الاعتداء على طفلة في الطابق الأرضي لأحد العقارات في منطقة المعادي بالقاهرة.