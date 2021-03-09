إصابة مغني "3 دقات" بفيروس كورونا للمرة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري محمد أبو العينين، الشهير بـ"أبو" عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للمرة الثانية.

وقال أبو، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إيجابي للمرة الثانية".

وكان الفنان قد أصيب بفيروس كورونا من قبل، واعتذر عن حفلات رأس السنة التي كان من المقرر أن يشارك في إحيائها.

يُذكر أن أبو هو من قام بتلحين وأداء أغنية "ثلاث دقات" بمشاركة الفنانة الكبيرة يسرا، وحققت الأغنية نجاحاً باهراً، وحصدت ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب" وعلى عدة متاجر لتحميل الأغاني.