فيديو .. أغنية "أنا البطل" للفنان محمد رمضان تجتاح يوتيوب

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر النجم والفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة بصوته تحت عنوان "أنا البطل" على قناته في يوتيوب وحظيت الأغنية بمشاهدات واسعة تخطت 5.4 مليون مشاهد بعد 5 أيام فقط من طرحها.

وظهر "رمضان" في الفيديو بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه "ماسك" لشخصية الجوكر الشهيرة.

وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو من أغنية "أنا البطل"، عبر حسابه في إنستغرام منذ أيام.

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" بالاشتراك مع سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.