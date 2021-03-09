رحيل الفنان الجزائري عبدالكريم كعرار

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الفنان الجزائري عبدالكريم كعرار اليوم الأحد عن عمر ناهز 73 سنة.

ونعت وزارة الثقافة الجزائرية الراحل الذي عمل لسنوات طويلة بورقلة مع المخرجين عمار العسكري ومحمد حازورلي ومحمد بوعماري ومحمد سليم رياض وجمال فزاز والطيب مفتي.

ومن أبرز تجاربه المهنية السينمائية والتلفزيونية: "السماء والأعمال" للمخرج محمد بوعماري و"الطريق" للمخرج الراحل محمد سليم رياض و"دورية نحو الشرق" للراحل عمار العسكري وغيرها.

ولد الفنان الكوميدي عبدالكريم كعرار، بعين مخلوف في ولاية قالمة، وأكمل دراسته حول الفنون الدرامية بالمعهد الوطني للسينما ببن عكنون بين سنتي 1964-1966.