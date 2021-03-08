فيديو .. فنان مصري: "عضيت كلب لأنه عضني"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري خالد الصاوي، عن موقف طريف حدث له خلال طفولته، مؤكداً أنه عض كلباً لأنه قام بعضه أولاً.

وأضاف الصاوي خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "on"، ويقدمه الفنان أمير كرارة، "إنه في إحدى المرات عض كلبا صغيرا، «دي طبيعتي، ومكنتش بفكر وقتها، أنا اتخلقت كدة، لو عضيتني أعضك، وفي الحقيقة عضيته فعلا، بس هو اللي عضني في الأول وهو اللي إداني الفكرة".

وقال «علاقتي بالمدرسة انتهت من أول يوم في أولى حضانة، مفيش عمار بينا، وليه يلبسوني مريلة، مش المفروض الولاد تلبس لبس مختلف عن البنات؟ وليه الطوابير؟ وفي الآخر ندخل في أوضة ضلمة، اللي هي الفصول، أنا بروح مندمج ومبسوط ومستني، وبجري مع أصحابي وفجأة بيجروا ورانا عشان بنعمل شقاوة»، وفقا لصحيفة الوطن.

يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك في بطولة مسلسل «القاهرة: كابول» المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي أوشك على الانتهاء من تصوير دوره فيه، مؤكداً أن العمل يتعرض لظاهرة الإرهاب التي استشرت في مجتمعاتنا العربية خلال الأعوام الأخيرة، بحسب قوله.