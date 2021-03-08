الموسيقار المصري حلمي بكر يخضع لجراحة عاجلة

المصدر: البيان الإلكتروني

خضع الموسيقار المصري الكبير حلمي بكر لعملية جراحية عاجلة في عينه اليسرى.

وأعلن الفنان فادي بدر، ابن أخت بكر، اليوم، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، نجاح العملية واستقرار حالة الموسيقار الصحية، مرفقاً بعض الصور من داخل غرفة المستشفى التي تم احتجازه بها.

وقال بدر: "ألف سلامة عليك، وربنا يشفيك ويعافيك ويقومك بالسلامة إن شاء الله".

يُذكر أن الموسيقار حلمي بكر أبدع نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، وقدَّم نحو 48 مسرحية غنائية، أشهرها: "سيدتي الجميلة"، و"حواديت"، و"موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية، وقدَّم الكثير من الأغاني الناجحة، من أشهرها "الحلم العربي".