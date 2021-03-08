إصابة أسرة الفنان ماجد المصري بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت أسرة الفنان ماجد المصري بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت زوجته رانيا أبو النصر، اليوم، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، عن إصابتها هي وابنها بالوباء، موضحةً أن أعراض المرض اشتدت عليها وأن الفيروس وصل إلى رئتها.

وقالت رانيا: "بنتي إيديها اتحرقت، والكورونا نزلت على الرئة عندي، وابني كورونا، يا رب استرها".

وأضافت: "إحنا بنزّل الحاجات الإيجابية اللي في حياتنا علشان ندّي طاقة إيجابية، إنما الواحد عنده بلاوي في حياته".

وتوجَّهت بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظها هي وزوجها وأولادها، طالبةً من جمهور الفنان ومحبيه الدعاء بالشفاء العاجل.