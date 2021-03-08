بالفيديو وبعد وفاته.. مشاري البلام يعيد مفقوداً كويتياً إلى أهله بعد 25 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "المجلس" الكويتية وعبر حسابها في تويتر، قصة أغرب من الخيال، تعود لمواطن كويتي يدعى جاسم محمد، وهو ابن شقيق حسن الفيلكاوي، المفقود منذ أكثر من عقدين بظروف غامضة في الولايات المتحدة.

وقال ابن شقيق الفيلكاوي في التسجيل الصوتي الذي نشرته الصحيفة إنه تم العثور ​على عمه حسن الذي انقطعت أخباره منذ عام 1996 بعد مغادرته الكويت متجهاً إلى أمريكا. بهدف دراسة اللغة عام 1996، ولم يتم العثور عليه أو تلقي أي خبر منه منذ ذلك الحين.

وأوضح حسن انهم استنفدوا جميع الطرق للبحث عن عمه منذ 25 عاما من خلال التواصل مع وزارة الخارجية والسفارة والإنتربول ووسائل الإعلام دون جدوى، ما جعلهم يعتقدون أنه تعرض للقتل والسرقة من قطاع طرق.

وأضاف: "تلقينا قبل 5 أيام رسالة على حسابي في تويتر من قبل شخص زعم أنه عمي حسن، وبعد عدة اتصالات بيننا تأكدنا أن المرسل عمي حسن وليس شخصا آخر".

وقال جاسم إن عمه كان يعاني من فقدان للذاكرة طيلة هذه السنوات نتيجة حدث معين تعرض له في أمريكا، وأنه استعاد ذاكرته إثر رؤيته الفنان مشاري البلام الذي تربطه به صداقة قديمة في حلم ليلة وفاته.

وتابع: "نتيجة هذا الحلم قام عمي بالبحث في تويتر عن حساب الفنان مشاري ليتفاجأ بأنه توفي بنفس اليوم، ليستعيد ذاكرته بسبب هذا الحلم ورؤية صديقه الفنان البلام الذي توفي في 25 فبراير الماضي".

وبين جاسم نقلاً عن عمه أنه باسترجاع ذاكرته "تمكن من العثور على وثائقه وأوراقه الثبوتية وقدمها للسفارة الكويتية، ومن المرتقب أن يعود قريباً إلى الكويت".

ويذكر أن حسن الفيلكاوي، هو مواطن كويتي غادر منتصف التسعينيات على متن طائرة متجهاً إلى أمريكا كان من المقرر أن تحط في هولندا أولاً، إلا أن أخباره انقطعت بعد مضي شهرين على سفره.