«حين» فيلم إماراتي ينبض بالقصص الاجتماعية والإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

انتهى المخرج الإماراتي سعيد راشد سعيد، أخيراً، من تصوير فيلمه الروائي الطويل الأول بعنوان «حين»، والذي قام أيضاً بإنتاجه وبتأليف قصته وكتابة سيناريو الفيلم الذي يصنف ضمن الأفلام الدرامية والغامضة المعاصرة، وتدور أحداثه في سياق اجتماعي وإنساني يتناول حياة شاب في الثلاثين من عمره يعود إلى بيت الأسرة بعد غياب طويل، تتمازج لديه مشاعر الشك واليقين والحب والكراهية، مع مرور الأحداث تنجلي أسرار وتفاصيل صغيرة كثيرة تحيط بشخصيات العمل في حياته السابقة التي كان يعمل فيها مدرساً جامعياً للعلوم الفلسفية.

تم تصوير مشاهد الفيلم في مدينة العين في مواقع داخلية وخارجية متنوعة، وهو من بطولة: مدربدان، وصهيب عبد الله، وهدى رضوان وغيرهم من الفنانين الشباب، وقد شاركت الفنانة الإماراتية هدى الغانم في ظهور خاص في الفيلم.

سيرة

يذكر أن سعيد راشد سعيد مخرج وكاتب السيناريو، من مواليد مدينة أبوظبي، منذ صغره كان ملهماً بقوة المخيلة كونه نشأ على رسومات الكرتون وألعاب الفيديو وقضى معظم وقته لوحده يتخيل سيناريوهات عدة مما دفعه إلى محاولة تطبيق مخيلته الخصبة عن طريق رسم شخصيات الكاريكاتير. مع مرور الزمن نضجت مخيلته إلى احتواء شخصيات واقعية ونبت في داخله فضول لتصرفات وأشكال البشر.