فنانة مصرية تتصدر مؤشرات البحث على غوغل بعد إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد ما أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل، عبر صفحتها على فيسبوك، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "إيجابياً لـ COVID 19، أي شخص رآني في اليومين الماضيين يرجى الاعتناء به وتفحصه"، تصدرت مؤشرات البحث على غوغل خلال الساعات القليلة الماضية.

وتخضع غادة عادل حالياً للعلاج المتبع للشفاء من فيروس كورونا، وفقا لموقع صدى البلد.

لكنها طمأنت الجمهور بأن الأعراض قد ظهرت منذ يومين، لكنها خفيفة.

وقالت: "بظهور المسحة تأكدت أنني أصابني الفيروس.. وأطلب من كل من خالطني في الفترة الأخيرة أن يخضع للعزل المنزلي.