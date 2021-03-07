أول ظهور لحلا شيحة بعد زواجها من الداعية معز مسعود

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها مع العائلة "سيلفي" في أول ظهور لها بعد زواجها من الداعية والمنتج معز مسعود، هبر حسابها في الانستغرام.

وتظهر حلا في الصورة رفقة زوجها وأبنائها الأربعة من زيجتها السابقة خلال تواجدهم في أحد النزهات العائلية خارج المنزل، وكتبت حلا معلقةً: «الحمد لله يوم جميل مع العائلة.. ربنا يحفظ لنا ولكم أولادنا وأولادكم جميعا».

وكانت حلا شيحة قد أعلنت زواجها من الداعية والإعلامي معز مسعود في التاسع من فبراير الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى. ونشرت صورة حفل قد القران عبر صفحتها على موقع انستغرام، قائلة: «لحظة خاصة جدا لنا».

ونشرت صورة أخرى وعلقت عليها: «اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا».