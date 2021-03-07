بسبب دوره في مسلسل.. فنان مصري يلجأ إلى الطبيب النفسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان المصري أحمد صلاح حسني أنه اضطر إلى اللجوء للطبيب النفسي بسبب دوره الذي يؤديه في مسلسل "الدايرة".

وقال حسني، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، إن المسلسل صعب وفيه تفاصيل كثيرة، موضحاً أنه لكي يقدم شخصية الطبيب النفسي بإتقان ذهب إلى أطباء نفسيين ليتعرف أكثر إلى خفايا المهنة وحياة أصحابها وكيفية التعامل مع المرضى.

وأضاف أن بدايته كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي جعلت منه شخصية قوية وقادرة على معالجة نفسها بنفسها.

يُذكر أن مسلسل "الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسني، وإيمان العاصي، وإيناس كامل، ومي القاضي، ومها أبو عوف، آخرين، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.