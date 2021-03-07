صورة تحسم الجدل حول صحة الفنان أحمد مكي

المصدر: البيان الإلكتروني

حسم الفنان المصري أحمد مكي الجدل المثار حول صحته خلال الأيام الماضية بأول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وظهر مكي في أحدث صوره أثناء حضوره سباق الحمام الزاجل بمحطة سباق نجع حمادي "سباق السرعة" تحت 500 كيلومتر، لكنه امتنع عن المشاركة لانشغاله بتصوير مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته.

ونشر الصورة المخرج بيتر ميمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث ظهرا معاً في الصحراء ضمن كواليس تصوير العمل الفني الجديد.

كانت شائعات انتشرت أخيراً عن تدهور حالة الفنان أحمد مكي الصحية، لكن شقيقته الفنانة إيناس مكي نفت ذلك، مؤكدةً تماثله للشفاء وعودته القريبة إلى الساحة الفنية.