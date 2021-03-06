إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ناصحةً كل من اختلط بها الفترة الماضية بإجراء الفحص اللازم.

وقالت غادة، مساء اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إيجابياً لـCOVID 19، أي شخص رآني في اليومين الماضيين يرجى الاعتناء به وتفحصه".

يُذكر أن غادة عادل بدأت التحضير لفيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن بقية فريق العمل.

كما تنتظر غادة طرح فيلم "قمر 14"، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وتشاركها في البطولة النجوم شيرين رضا، وخالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك.