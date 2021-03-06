ظافر العابدين يدخل عالم الإخراج من خلال فيلم غدوة

المصدر: دبي - البيان

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين عن دخوله عالم الإخراج من خلال الفيلم الروائي الطويل «غدوة»، وذلك في ندوة صحفية عُقدت أول من أمس، في مركز الفنون المعاصرة 32BIS بالعاصمة التونسية، كما أعلن أن الفيلم سيكون من بطولته وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE A بالاشتراك مع نوماديس إيماج وMAD Solutions.

وعلق ظافر العابدين قائلاً: كان الإخراج دائماً حلماً، ولكنني كنت أنتظر المشروع المناسب. وغدوة هي قصة قريبة جداً من قلبي، وأشعر بها بقوة. إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها». وعبر الممثل التونسي عن حماسه لإنتاج هذا الفيلم وأداء أحد أدواره إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر. وتوجه ظافر العابدين بالشكر للأطراف الداعمة لمشروع فيلمه من رعاة معبراً عن فخره بالتعاون مع المنتجة درة بو شوشة التي تجمعه معها علاقة عمل وصداقة طويلة وكذلك شركة MAD Solutions

أما المنتجة درة بو شوشة مؤسسة شركة نوماديس إيماج فقالت: «سيناريو فيلم غدوة جذبني رغم أني في العادة أختار مشاريعي على أساس الفكرة قبل البدء بكتابة السيناريو وتنفيذ الفيلم، وأود التشديد على إعجابي بأسلوب ظافر العابدين في كتابة السيناريو، فقد اكتشفت تمكنه من الكتابة السينمائية منذ سنوات طويلة، وأنا سعيدة بتعاوننا في فيلم غدوة».

كما عقب كل من علاء كركوتي وماهر دياب الشريكين المؤسسين لـMAD Solutions في السياق نفسه: «نعتقد أنه سيكون عملاً متميزاً وفريداً من نوعه، لأنه جوهره هو الشغف، فمنذ اللحظات الأولى لولادة المشروع، لاحظنا شغف ظافر بالفيلم ومدى تحمسه على القيام بتجربته الإخراجية الأولى».

تنطلق أحداث الفيلم عندما يجتمع شمل حبيب وابنه أحمد بسبب تدهور الحالة الصحية للأب. وما بين دوي أجراس الموعد النهائي وأحداث مفاجئة تشعل حالة من التوتر، يتبادل الأب والابن مقاعدهما، فيتورطان في موقف لم يستعدا له.

يشارك ظافر العابدين بطولة الفيلم نجلاء بن عبدالله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، وأحمد برهومة، بينما تتولى الكيانات التالية رعاية الفيلم شركة صابرين للمياه المعدنية، وسلسلة متاجر فاتالس لمستحضرات التجميل، ومجموعة جاك للسيارات.