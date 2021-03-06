بعد وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع.. الكشف عن سر اعتزالها التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت اليوم الفنانة المصرية سوسن ربيع، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية رحيلها عبر الصفحة الرسمية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت سوسن ربيع قد اعتزلت التمثيل بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.

وعن سبب اعتزالها التمثيل، تحدثت في أحد اللقاءات التلفزيونية، قائلة إنها وقعت في حيرة من أمرها حينما وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما اختيار عملها ونجاحها الفني، أو اختيار حياتها الأسرية.

وأوضحت أن زوجها اضطر إلى السفر للعمل بالخارج، ولذلك كان عليها أن ترافقه، أو تستمر مع أولادها في مصر لتبقى بجانب عملها، إلا أنها شعرت بأن قرار بقائها هو قرار أناني، على حد وصفها، لأنه سيترتب عليه حرمان أطفالها من العيش مع والدهم، ولذلك فضلت التخلي عن كل شيء للسفر معه، وفقا لموقع صدى البلد.

وُلدت سوسن ربيع في 7 يونيو عام 1962 في محافظة القاهرة، وحصلت على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

بدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون واشتركت في البرنامج المميز "حياتى"، وشاركت في مسلسل "برج الحظ شرارة" ومسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس.