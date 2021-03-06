فنان سوري شهير وأحد أبرز نجوم مسلسل مرايا عاجز عن شراء حتى كيلو لحمة

المصدر: البيان الإلكتروني

بمنشور مفاجئ وغير متوقع، فاجئ الفنان السوري هاني شاهين جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، يتحدث فيه عن فقره الشديد، وعدم قدرته حتى على شراء كيلو واحد من اللحم.

وكتب شاهين، وهو أحد شهر نجوم مسلسل "مرايا" عبر فيسبوك: «إلى من لا يهمه الأمر مطلقا.. أنا الفنان المتقاعد هاني شاهين أقر وأعترف بأن لدي سؤال أريد أن أطرحه على من لا يهمهم الأمر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد، علما بأنني لم أستشر زملائي الفنانين المتقاعدين أمثالي من أجل عرضه على صفحتي هذه، فعذرا منهم لأن صاحب الحاجة أرعن».

وأوضح: «السؤال هنا له علاقة بعلم الرياضيات وأرجو ممن لا يملك الإجابة عليه أن ينورني وليس له مني إلا جزيل الشكر.. بما أن كيلو اللحمة الغنم بعظمه صار اليوم بـ 16500 اتصلت بأحد الجزارين ( أي اللحامين؟؟؟؟؟؟ أي بس لا تروح افكاركن لبعيد وتفكروا اني بقصد الجزارين يعني يللي عم يمصوا دمنا . لا . طبعا . بس كلمة لحام باللغه العربية هيه جزار)».

وأضاف: «المهم سألته عن سعر الكيلو فأجابني بعظمه بـ 16500 قلتله وبلا لحمه.. عفوا قصدي بلا عظمه يعني مجروم. فقال لي يعني بدك تعمل حسابك بالخمس وعشرين.. قلتله أوف مو كثير قاللي الله وكيلك أكتر الخواريف يللي عم تجينا عم تجي معظمه العظم يللي فيها أكتر من اللحم. قلتله طيب ماشي الحال قاللي أي سيدي قديش بدك هلق. قلتله بدي كيلو بس مو هلا قاللي لكان ايمتى قلتله بقيان 4 أيام لآخر الشهر، بقبض راتبي وبجي لعندك باخده بس مو تنساني. حاكم الله وكيلك صارلي شهرين عم دور عاللحمة وما كان يجيني دور خاطرك».

واختتم معلقاً: «السؤال هنا نحن الفنانون المتقاعدون راتبنا التقاعدي في نقابتنا الموقرة 25000 ليرة سورية شهريا، يعني حق كيلو لحمه.. فتصور يا رعاك الله ورحم الله من قالها: أقول قولي هذا وأسال جنابكم ما هذا؟؟ .. فهل من أحد عنده جواب لحل طلاسم هذه المعادلة؟؟»

ويعتبر الفنان السوري الشهير هاني شاهين من الرعيل الأول، وأحد أبرز نجوم مسلسل "مرايا" إلى جانب الفنان القدير ياسر العظمة. كما أدى دور العريف نوري في مسلسل "باب الحارة". وتم تكريمه اليوم السبت لبلوغه 30 عاما في تجسيد رئيس المحكمة بالمسلسل الإذاعي "حكم العدالة".