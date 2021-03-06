وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع عن 59 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الفنانة المصرية سوسن ربيع، عن عمر ناهز 59 عامًا.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة سوسن ربيع، عبر موقع "فيسبوك".

وكتب الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنانة القديرة سوسن ربيع، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.

بدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التليفزيون، واشتركت في البرنامج المميز حياتي الذي أحبه الملايين من الناس، كما شاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار.

من أبرز مشاركاتها كانت في المسلسل التليفزوني فوازير المناسبات (1988) ومسلسلات عمر بن عبدالعزيز، وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.

والراحلة سوسن ربيع إبراهيم من مواليد محافظة القاهرة في 7 يونيو 1962، وحاصلة على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، تألقت في كثير من الأعمال السنيمائية والتليفزيونية قبل اعتزالها التمثيل.