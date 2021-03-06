بعد تغريدة تركي آل الشيخ.. العلاقة بين السدحان والقصبي تعود إلى مجاريها

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن "رسالة العتاب" التي وجهها الفنان السعودي عبد الله السدحان قبل أيام عبر حسابه على تويتر، إلى زميله ناصر القصبي، وعبر فيها عن "حبه له"، ومرحباً فيه بـ "داره"، قد آتت أكلها، ليبادر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بالإعلان عن عمل يجمع "هرمي الدراما السعودية" معاً، في إشارة منه إلى عودة مياه العلاقات بين الطرفين إلى مجاريها، وذلك بعد مرور عقد من الزمن على انفصالهما الفني، بعد أن ظلا معاً لسنوات طوال، قدما خلالها سلسلة "طاش ما طاش" التي حققت نجاحاً لافتاً، ورفعت كثيراً من مستوى الدراما السعودية.

التلميح لعودة العلاقات بين السدحان والقصبي، جاء من خلال تغريدة أطلقها تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "بعد اجتماع مع رئيس مجموعة MBC الشيخ وليد الإبراهيم: "نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على MBC"، مضيفا: "مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين"، وأضاف في واحدة أخرى: "وأخيراً اجتمع الهرمين بعد طول فراق... ونريد معهم كل نجومنا الحيان والجراح وبشير والكنهل والكل بدون قصور ونريد وجوهاً جديدة وشباب". وتابع: "متحمس جداً وأتكلم بنفسي مع الكاتب الكبير خلف الحربي، وأدعم العمل بكل ما أستطيع". وقال: "أنا سعيد للعمل فنياً وسعيد أكثر بعودة العلاقة الإنسانية بينهم".

تغريدة آل الشيخ كانت كفيلة بوضع حد للخلافات التي سادت بين السدحان والقصبي، وأدت إلى وقوع القطيعة بينهما، ليأتي رد القصبي سريعاً على تغريدة آل الشيخ، مرحباً بما جاء فيها، حيث علق عبر حسابه في تويتر، بالقول: "جهودك خيرة ومقدرة دائماً يا أبو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات"، ليرد عليه آل الشيخ بالقول: "شكراً لك فناننا الكبير وأنتما أخوان وأبطال الدراما والكوميديا السعودية، وخبر عمل لكم يفرح كل السعوديين وكل جمهوركم في الوطن العربي".

أما الفنان عبد الله السدحان، فعلق على تغريدة تركي آل الشيخ بالقول: "بارك الله فيك معالي المستشار"، وعبر في الوقت ذاته عن سعادته بهذه الخطوة، حيث قال: "حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله التوفيق وأن نوفق برعايتك في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة، لأنك دائما سباق بفعل الخير وللصالح العام، شكرا لك".

ورغم عدم الكشف عن طبيعة وملامح العمل الدرامي الذي سيجمع السدحان والقصبي، إلا أن آل الشيخ قد أوضح بأن العمل الجديد لن يكون لرمضان المقبل، وكتب في رده على إحدى التغريدات التي تساءلت إن كان العمل سيعرض في رمضان أم لا: "رمضان قريب وصعب جداً، عمل لهما يجب أن يأخذ وقته، وعودتهما لا بد أن تكون قوية، وعلى أعلى مستوى"، في المقابل، فقد أشاع خبر عودة العلاقات بينهما الفرح بين جمهور النجمين، وهو ما انعكس جلياً في أروقة تويتر، حيث عبر الكثير من متابعي النجمين عن فرحتهم، ومن بينهم الفنانة وعد التي كتبت عبر تويتر: "يعطيك العافية يا أبو ناصر، لقد أفرحنا الخبر كثيراً، وأخيراً سنرى عملاً سعودياً يجمعهما".