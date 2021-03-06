نقابة الفنانين السوريين تكشف حقيقة وفاة الفنان صباح فخري

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت نقابة الفنانين السوريين، في بيان، أن خبر وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري هو مجرد شائعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي الفنان صباح فخري باهتمام الكثيرين، بعدما تصدر مؤشرات البحث على محرك البحث غوغل.

وقالت النقابة في بيانها إنها تواصلت مع نجل الفنان، أنس، الذي أكد أن الفنان صباح فخري بخير وبصحة جيدة.

وأكدت أن كل خبر لم يصدر عن صفحتها الرسمية هو شائعة، وفقا لروسيا اليوم.

جدير بالذكر أن الفنان صباح فخري ولد بمدينة حلب السورية عام 1933، ويعد أحد المطربين الكبار للأغنية، واسمه الحقيقي صبحي أبو قوس، ولكن سبب تسميته "صباح فخري" نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي، الذي اهتم به ورعى موهبته.

ويعد صباح فخري من المطربين الذين اشتهروا بالفن العربي الأصيل، والذين حققوا رقما قياسيا بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، في حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.