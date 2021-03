Box Office

المصدر: دبي ـ غسان خروب

33 فيلماً تنطق بلغات مختلفة، عرضتها صالات السينما المحلية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 فبراير الماضي، نجحت في بيع 40456 تذكرة، في وقت لا يزال فيلم «توم آند جيري» يفرض هيمنته على سدة عرش شباك التذاكر المحلي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين تستعد الصالات المحلية لفتح أبوابها أمام جملة من الأفلام الجديدة الناطقة بالإنجليزية وبلغات أخرى.

ورغم بدء الصالات المحلية بعرض مجموعة من الأفلام الجديدة على الشاشة الكبيرة، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيراً على أداء بعض الأفلام، ومن أبرزها «توم آند جيري»، الذي لا يزال متربعاً على العرش للأسبوع الثالث على التوالي.

حيث بلغت مبيعات تذاكره خلال الفترة من 25 – 27 فبراير الماضي، 16414 تذكرة، ليصل إجمالي تذاكره المباعة محلياً إلى 89305 تذاكر، منذ انطلاق عروضه في الصالات، الأمر الذي يكشف عن مدى الإقبال الذي يحظى به هذا الفيلم، في حين نجح فيلم «الموريتاني» (MAURITANIAN) للمخرج كيفن ماكدونالد، في احتلال المرتبة الثانية في شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه لنحو 5833 تذكرة في أول عروضه محلياً، حيث يلعب بطولة العمل الممثل طاهر رحيم وجودي فوستر، وشايلين وودلي وبنديكت كومبرباتش.

الفيلم المصري «وقفة رجالة» لا يزال يحافظ على أدائه الجيد على شباك التذاكر المحلي، حيث جاء تصنيفه في المركز الثالث، بعد بيعه لـ 3094 تذكرة، رافعاً رصيده من التذاكر إلى 47703 تذاكر، منذ بدء عروضه في الصالات قبل 6 أسابيع، ولا يزال رصيد الفيلم مرشحاً للارتفاع خلال الفترة المقبلة، أما في المرتبة الرابعة فقد حل فيلم الأكشن (BOSS LEVEL) لميل جيبسون ونعومي واتس، حيث بلغت مبيعاته 2343 تذكرة خلال الفترة ذاتها.

بينما بلغت مبيعات تذاكره نحو 9088 تذكرة منذ بدء عروضه قبل أسبوعين، في المقابل تمكن فيلم (LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS) من احتلال المرتبة الخامسة، بعد بيعه لنحو 1466 تذكرة، في أول أسبوع له، ويتوقع لهذا الفيلم أن يقدم أداء جيداً خلال الفترة المقبلة.

أمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، بعضها قادم من هوليوود، وأخرى تميل ناحية بوليوود ومناطق أخرى من العالم، والتي سعت إلى تقديم نظرة مختلفة للمجتمعات الإنسانية، وتالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام، التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Nobody



• إخراج: إيليا نيشولر

• بطولة: بوب أودنكيرك، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، جب مانوكس، كولين سالمون

ينتمي هذا الفيلم إلى سينما الأكشن، وأحداثه تدور حول رجل من المارة يمد يد العون والمساعدة، لامرأة تتعرض للضرب والتحرش، من قبل مجموعة من الرجال، وحينما ينجح في مساعدتها سرعان ما يكتشف أنه أصبح هدفاً لأحد أشرس زعماء المخدرات.

The Longest Wave



• إخراج: جوي بيرلينجر

• تمثيل: روبي ناش، كاي ليني، مارتن ليني، ليرد هاميلتون

هذا الفيلم وثائقي، ويلقي الضوء على رياضة ركوب الأمواج، والتي يفضلها البعض وعشاق البحار، حيث يتناول قصة أسطورة راكب الأمواج روبي نايش، الذي طالما بحث عن الموجة الأطول ليركبها، تنفيذاً لشغفه الرياضي.

Love, Weddings & Other Disasters



• إخراج: دينيس دوجان

• بطولة: ماغي غراس، ديان كيتون، جيرمي آيرونز، أندرو باتشولر

يدور الفيلم في قالب رومانسي، وحكايته تتناول جانبين من حياة الموظفين المسؤولين عن تنظيم حفلات الزفاف، والذين يسعون إلى خلق يوم استثنائي للمتزوجين، بينما يعيشون في جانب آخر من حياتهم في علاقات عاطفية غريبة وغير مثالية.