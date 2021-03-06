تغريدات النجوم.. احتفاء بالأعمال الفنية الجديدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أنشطة عديدة، كشفت عنها تغريدات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذا الأسبوع، بعضها يتعلق بأعمالهم الجديدة، سواء على الصعيد الدرامي أو الغنائي، في حين كشفت تغريدات أخرى عن بعض الجوانب الشخصية والعائلية للنجوم. «البيان» جالت بين حسابات النجوم.

وخرجت منها بمجموعة تغريدات، ففي الوقت الذي لا تزال فيه أحلام تحتفي بأغنيات ألبومها، كشفت كل من أنغام وروبي عن أغنياتهما الجديدة.

بينما وجّه عبد الله السدحان رسالة عتاب لزميله ناصر القصبي، واحتفى الجمهور بإطلالة إليسا على واجهة برج خليفة، فيما تمكن فيروس كورونا من اقتحام بيت الفنان ماجد المصري، في وقت وجهت فيه هيفاء حسين رسالة إلى الجميع تحثهم فيها على تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية.

«رب خير لم تنله كان شراً لو أتاك»، حكمة نشرها الفنان حسين الجسمي أخيراً على حسابه في «انستغرام»، مرفقاً معها صورته، في وقت كان قد نشر فيه الجسمي عبر «ستوري انستغرام»، سؤالاً حول اسم الفنان الذي تغنى معه بصوت عال، لتكون الإجابة اسم حسين الجسمي. أما الفنانة الإماراتية أحلام.

فلا تزال مشغولة في الترويج لأغنيات ألبومها الجديد، والأصداء التي حققها على أرض الواقع، في حين نشرت على «ستوري انستغرام» منشوراً أكدت فيه مشاركتها في الحفل الختامي لمسابقات «ميدان» التي تقام أسبوعياً في القرية العالمية.

كواليس التصوير

ورغم انشغاله في تصوير مشاهده في مسلسل «اللي نحبهم»، إلا أن الفنان مرعي الحليان، لم يبخل على جمهوره في نقل كواليس تصوير العمل، حيث نشر أخيراً مقطعاً على حسابه في انستغرام، يجمعه مع الفنانة المصرية نشوى مصطفى التي عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل.

كما يظهر في المقطع ذاته الفنان جمعة علي، الذي تمنى أن يكون العمل «بداية خير». وعلى ذات النسق سار زميله الفنان أحمد الجسمي، والذي نشر بدوره على «ستوري انستغرام»، مقطعاً مصوراً يؤكد فيه مشاركته بمسلسل «اللي نحبهم»، والذي تولى مرعي الحليان تأليفه، وهو من إخراج باسم شعبو.

من جهته نشر الفنان عيضة المنهالي على «ستوري انستغرام»، استفتاءً يسأل فيه جمهوره عن رأيهم بتنظيمه لحفل مباشر على انستغرام، حيث جاءت النتيجة 99% مؤيدة للفكرة، في حين نشرت الفنانة هيفاء حسين، عبر عدة مقاطع مصورة، رسالة إلى الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لمواجهة كورونا، كما حثت الجميع على ضرورة تلقي اللقاح المضاد.

وقالت: «نعيش جميعاً تحت ضغط عال، ويجب علينا الحرص بشكل كبير على الالتزام، خاصة في ظل انتشار السلالة الجديدة من الفيروس»، ودعت هيفاء إلى أهمية الحرص على كبار السن، والخوف عليهم، وقالت: «التطعيم أصبح أمراً ضرورياً، ويجب علينا تلقيه»، ووجهت النصيحة للجميع بضرورة المسارعة في أخذ اللقاح، والابتعاد عن المخالطة وتقوية مناعة الجسم.

رسالة عتاب

خليجياً، لقيت رسالة العتاب التي وجهها الفنان السعودي عبد الله السدحان عبر حسابه على «تويتر» إلى زميله ناصر القصبي، تفاعلاً واسعاً، حيث جاءت الرسالة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على انفصالهما الفني، حيث توقف خلالها مسلسل «طاش ما طاش» الذي جمعهما معاً لسنوات.

وكان السدحان قد كتب على تويتر: «والله ثم والله إني أحبك، وهذه رسالة عتاب قبلتها يا مرحباً.. فداري دارك»، وأرفق السدحان رسالته بمقطع مصور يستعرض مشاهد من أعمالهما السابقة، على وقع أغنية للفنان راشد الماجد، من مسلسل «العاصوف».

عربياً بدا المشهد مختلفاً، فبعد نجاح ألبومها الخليجي الذي حمل عنوان «مزح»، كشفت الفنانة المصرية أنغام، عبر حساباتها على «التواصل الاجتماعي»، عن أحدث أغنياتها التي حملت عنوان «هو نفس الشوق»، ويتوقع أن ترى النور نهاية الشهر الجاري.

حيث تشارك أنغام في فعاليات مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الذي تستضيفه مصر، وكانت أنغام قد نشرت بوستراً خاصاً لأغنيتها الجديدة، وأرفقتها بكلمة «قريباً»، وأشارت إلى أن الأغنية من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.

ومن جانبها، كشفت الفنانة روبي عبر «انستغرام» عن نيتها إطلاق كليب أغنيتها الجديدة «واحدة جديدة»، احتفالاً بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس الجاري، حيث تشارك بهذه الأغنية في مبادرة «واحدة جديدة» التي تستعرض بعض القصص النسائية الملهمة، وتظهر التحديات التي تواجههن، وتبين قوة النساء وقدرتهن على المواجهة.

وفي السياق ذاته، لقي إعلان الفنانة إليسا على برج خليفة عن برنامجها «بودكاست إليسا» الذي يبث على منصة «ديزر»، احتفاءً جماهيرياً واسعاً، حيث تعد إليسا أول فنانة عربية تطل صورتها على أطول برج في العالم. وكانت إليسا قد أطلقت في الآونة الأخيرة حلقات «بودكاست إليسا»، التي تستعرض فيها مجموعة من القصص والحكايات التي تكشف فيها بعضاً من ملامح حياتها، وكذلك كواليس أغنياتها.

مشاهد أولى

أما الفنانة منة شلبي، فأعلنت رسمياً عن تعاقدها على بطولة الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، حيث بدأت أخيراً بتصوير المشاهد الأولى من العمل الذي تولت مريم أبوعوف تأليفه، ويستعرض العمل حكايات تتناول أزمات النساء في المجتمع الشرقي، وكان المنتج عبد الله أبو الفتوح قد نشر عبر حسابه على «انستغرام» أول مجموعة صور من كواليس المسلسل، قائلاً: بسم الله توكلنا على الله مسلسل (ليه لأ 2).

في الوقت ذاته، لقيت تصريحات الفنان السوري عابد فهد التي أدلى بها في إحدى المقابلات التلفزيونية أصداءً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رشح فيها يوسف الخال بديلاً له في مسلسل «لعبة الموت»، ويوسف حداد في مسلسل «لو»، وطلال الجردي في مسلسل «طريق».

كما رشح ديما قندلفت بديلة لسيرين عبد النور في بطولة مسلسل «لعبة الموت»، وسلافة معمار لمسلسل «لو» وسلاف فواخرجي لمسلسل «طريق».

من جهة أخرى، اقتحم فيه فيروس كورونا بيت الفنان المصري ماجد المصري، وأصاب ابنه آدم وزوجته رانيا، التي أعلنت عبر «ستوري انستغرام» عن إصابتها بالفيروس وكتبت بلغة ساخرة: «ما الذي تريدنه منا يا كورونا، ارحمينا.. الرحمة حلوة.. كدة كثير»، حيث أعاد ذلك إلى الأذهان ذات الحالة التي أصابت ماجد المصري وابنته في يناير الماضي، حيث اضطر إلى إيقاف تصوير مسلسل «الملك أحمس».

أصابت شائعة الوفاة أخيراً الفنان صباح فخري، حيث بادر نجله فخري إلى نفي ذلك، مبدياً استغرابه حول الهدف من وراء إطلاق مثل هذه الشائعات، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صباح فخري لمثل هذه الشائعة التي أصابت أيضاً الفنان الإماراتي سلطان النيادي، والذي أطل عبر مقطع مصور لينفي ذلك.