وثيقة رسمية تكشف العمر الحقيقي للفنان الراحل يوسف شعبان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وثيقة رسمية العمر الحقيقي للفنان المصري يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا السبت الماضي متأثراً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحسمت بطاقة الفنان الراحل الشخصية، التي نشر صورتها موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري، الجدل المثار حول عمره عند وفاته، إذ تداولت المواقع الإخبارية أن يوسف شعبان توفي عن عمر يناهز 90 عاماً، إلا أن هذا يخالف الحقيقة.

وظهر في بطاقة الرقم القومي أن الفنان من مواليد 16 يوليو عام 1936، ما يعني أنه لم يتجاوز 84 عاماً قبل وفاته.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي أول من لفت إلى تلك المعلومة من سيرة يوسف شعبان، موضحاً ذلك في مقاله المنشور بصحيفة "المصري اليوم".

وقال الشناوي: "نبهني القارئ الأستاذ محمد السيد رجب إلى أنه كان زميلاً بمدرسة التوفيقية، وجاراً في الوقت نفسه للفنان الكبير يوسف شعبان، وكثيراً ما كانا يقطعان معاً شوارع شبرا، ولهذا فإنه موقن أن الفنان الكبير مواليد 1936، وليس كما أشارت كل الصحف 1930".

وأضاف: "بالفعل تواصلت مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وتأكدت أننا جميعاً أخطأنا عندما أشرنا إلى أنه تجاوز التسعين، مع الأسف الموسوعة على (النت) مليئة بالأخطاء، ولا أعفي نفسي من الاستسلام أحياناً لتلك الموسوعة".