منة فضالي: ياسمين صبري حلوة بس ومحمد رمضان أذكى فنان

المصدر: البيان الإلكتروني

كالت الفنانة المصرية الشابة منة فضالي المديح لمواطنها الفنان محمد رمضان في الوقت الذي انتقدت فيه "بشكل غير مباشر" تمثيل الفنانة ياسمين صبري مؤكدة أنها جميلة فقط.

وردت منة في حوار صحفي مع موقع صدى البلد، حول من تفضل العمل معه بين ياسمين صبري ومحمد رمضان أنها تفضل العمل مع الأخير لأنه فنان كبير والعمل معه ممتع ويضيف لها، مضيفة أنه أذكى فنان على الساحة حالياً.

وأكدت فضالي أن رمضان ممثل ثقيل واشتغل على نفسه ولم يظهر فجأة بل صعد خطوة خطوة والعمل معه ممتع، مشيرة إلى محمد رمضان من أذكى الممثلين وأمامه هدف يعمل عليه ولا يلتفت إلى النقد، مستغربة الهجوم على الشخص الناجح.

وحول سؤال عن تمثيل ياسمين صبري قالت "لا تعليق"، مؤكدة أنها حلوة وبنوتة زي القمر في انتقاد مبطن للفنانة الجميلة.