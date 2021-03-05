حقيقة وفاة الفنان الكبير صباح فخري

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من مواقع التواصل خبراً يؤكد وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري، لتخرج نقابة الفنانين السوريين وتنفي الخبر، مؤكدة أن الفنان الكبير بصحة جيدة ولا صحة إطلاقاً لهذه الشائعة.

وقالت النقابة على صفحتها في فيسبوك "بعد التواصل مع الزميل انس فخري ابن الفنان القدير صباح فخري تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة".

من جانبه نفى أنس فخري نجل الفنان صباح فخري ما أشيع عن وفاة والده، مضيفاً والدي بخير وصحة جيدة والحمد لله.

وأبدى أنس استغرابه من هدف مطلقي هذه الشائعات البغيضة وما يرمون إليه من خلالها.

وقالت الفنانة السورية سهر أبو شروف عبر صفحتها الشخصية عبر موقع "تويتر": "الأستاذ العملاق صباح فخري بألف خير الله يطول بعمره يا رب".

يذكر أن الفنان صباح فخري، يبلغ من العمر 87 عامًا، وهو واحد من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء.