إصابة الفنان المصري توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الممثل المصري توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلن الفنان التشكيلي حسن وهبة، اليوم، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابة توفيق بكورونا، مطالباً الجمهور بالدعاء لصديقه.

وقال وهبة: "أرجو الدعاء بالشفاء من كورونا لأخي وصديقي الفنان توفيق عبد الحميد".

يُذكر أن توفيق عبد الحميد قدَّم مسلسلات تلفزيونية عديدة، أبرزها: "حديث الصباح والمساء"، و"أوان الورد"، و"أين قلبي"، و"قاسم أمين"، وكان الفنان قد تعرَّض لمعاناة مادية أخيراً بسبب قلة الأعمال الفنية، ما أدى إلى غيابه عن الساحة نحو 10 سنوات.