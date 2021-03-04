نجل عادل إمام يوضح حقيقة وضع الزعيم على جهاز تنفس صناعي

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن تدهور الحالة الصحية للنجم المصري الشهير عادل إمام.

وكشف الإعلامي شريف عامر حقيقة الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام.

وقال شريف عامر:" تواصلت مع رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، وأكد أن كل الشائعات المنتشرة حول تدهور حالة الفنان عادل إمام، ليست صحيحة".

وأضاف خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "رامي أكد أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة وما يتردد حول وضعه على جهاز تنفس صناعي غير صحيح بالمرة" وفق صحف مصرية.

وصرح بأن الفنان عادل إمام بصحة جيدة وهو وسط عائلته وأحفاده، مشيرا إلى أنه قام بنقل ما قاله نجل الفنان.

كما كشف المنتج عصام إمام، شقيق الممثل المصري عادل إمام أن "ما تردد عن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنوات طويلة"، مؤكداً أن "هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة".

كما أعرب عن استيائه الشديد من تداول هذه الأخبار التي وصفها بـ"المغلوطة".

إلى ذلك أكد أن "عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض"، مضيفاً: "الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً".

وناشد الجمهور بعدم تداول الشائعات التي تدور حول الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراعاة شعور أسرته.