وفاة الممثلة المصرية ليلى الإسكندرانية

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت الفنانة نادية العراقية الممثلة ليلى الإسكندرانية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت نادية : "كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها".

وشكر علاء التونسي ابن الفنانة الراحلة كل من واساه وعزاه في مصابه الجلل عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم مكروها فيمن تحبون، ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا سواء من خلال الرسائل أو بالاتصال أو على مواقع التواصل الاجتماعي وآسف لعدم ردي على تليفونات أو رسائل".

وللممثلة نادية الإسكندرانية العديد من الأعمال الفنية أبرزها : فيلم " غبي منه فيه " و"طيور الظلام" و"الناظر" و"اضحك للصورة تطلع حلوة" و"عبود على الحدود" و"الناظر" و"جاءنا البيان التالى" وغيرها من الأفلام، أما المسلسلات فشاركت في "عائلة ونيس" "حديث الصباح والمساء" و"عائلة الحاج متولى" و"زيزينيا" غيرها.