ضرة فنانة مصرية تفاجئها أثناء برنامج على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئت الفنانة المصرية رجاء حسين، بحضور ضرتها المخرجة دينا واصف إلى استديو التصوير أثناء استضافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، بعد دقائق قليلة من إنهاء مداخلة هاتفية معها، في الوقت الذي كانت تتمنى حسين أن تقابلها، وفجأة دخلت «واصف» وهي تمشي على أطراف أصابعها، لتحضن «حسين» في مشهد مؤثر على الهواء، وفقا لصحيفة الوطن.

وقالت المخرجة دينا واصف، إنها لا تحب لقب ضرة، وتنادي الفنانة رجاء حسين بماما، ودخلتا في نوبة بكاء معا، وطالبت حسين واصف بالصبر على وفاة ابنها، فأمر الله نافذ، ولا يمكن أن نحاسب الله فيما يفعله.

فيما قالت الفنانة رجاء حسين، إنها تحملت الزواج لمدة 51 عاما من أجل أولادها، حتى لا تربي أولادها مع زوج أم، لأن هذا الرجل لن يهمه صلاح حال الابن، مبينة أنها ضد الشجار بين الأب والأم أمام الأطفال، لأن هذا يترك أثرا سلبيا على الأطفال ويحول الأسرة إلى غابة.

وأضافت «حسين» خلال استضافتها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، أن أبواب البيوت موجودة من أجل أن يكون لكل أسرة أسرار، لا يتم نشرها أمام الجميع، مبينة أنها لم تشعر أولادها بالحزن طول معاشرتها زوجها قبل أن تطلق منه.

وألمحت إلى أن أخاها توفي بعد أن توفي نجلها، لأنه كان شديد التعلق به، مشيرة إلى أن شقيقاتها توفين جميعا، ولا يوجد لها إلا ابنتها حاليا، وطليقها الفنان سيف عبدالرحمن، ولفتت إلى أن ابنتها كانت تبكي بشدة، لأن أباها سيتزوج زوجة أخرى، لكنها مع الوقت تأقلمت، وبدأت تعامل زوجته بشكل جيد.

وكانت رجاء حسين قالت قبل دخول ضرتها الاستوديو، «لو كنت سمحتولي كنت جبت المخرجة دينا واصف زوجة زوجي الثانية معايا، دي هي بتتحط على الجرح يبرد، أنا مبحبش أقولها ضرتي، ده سيف اختار ست كويسة أوي، وأنا مبغيرش منها وصاحبة أمها جدا».